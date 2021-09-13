Asker eğlencesi için tüneli kapattılar
İstanbul'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı.
Celp döneminin gelmesiyle İstanbul'da asker uğurlamaları başladı. Kağıthane'de asker uğurlaması için bir arayan gelen grup, Piyalepaşa Bulvarı'ndan konvoy halinde Kağıthane Tüneli'ne girdi. Tünelin içinde otomobillerini durduran grup üyeleri yolu kapattı.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Grup üyelerinden bazıları tünelin içinde meşale yakarken, bazıları da asker adayını havaya fırlattı. Diğer sürücüler ise tünelin içinde oluşan trafiğe araçların kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.
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