Askerde engelli kaldı
Elazığ’ın Baskil ilçesinde askerlik yaptığı sırada ranzadan düşerek yüzde 40 engelli kaldığını iddia eden Burhan Komşu, “Sağlıklı bir şekilde girdiğim asker ocağından, epilepsi hastası olarak ayrıldım. Bu yüzden iş bulamıyorum. Bakmak zorunda olduğum bir ailem ve çocuklarım var. Gazi olmak istiyorum” dedi. Sağlam raporu alan ve askerlik görevine başlayan Burhan Komşu, uyuduğu ranzadan düştü.
Bunun sonucunda yüzde 40 engelli olduğunu öne süren Komşu, 13 Ekim 2016 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak Jandarma Genel Komutanlığı’nın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Ancak Elazığ 1. İdari Mahkemesi davayı reddetti. Ret kararını Gaziantep 3. İdare Mahkemesi’nin bozması üzerine davalı olarak Savunma Bakanlığı da eklendi.
Davanın sonuçlanmamış olmasına tepki gösteren Komşu, “Yataktan düşerek bilincimi kaybettim. Askerlik göreviminde eve gönderilince engelim nedeniyle hiçbir yerde iş bulmadım” dedi.
Burhan Komşu’nun avukatı Ömer Atmaca ise istenen tüm belgeleri dava dosyasına koyduklarını belirterek, “Tüm bunlar bizim dosyamızın uzamasına neden olmakta ve müvekkilim için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır” dedi.
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