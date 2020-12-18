AST bu akşam yeniden 'perde' diyor
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunlarını satın alarak Youtube kanalından yayınlayacağını duyuran Çankaya Belediyesi, bugün saat 20.00'de “Bir Valize Ne Sığar Ki” adlı oyunla AST'yi yeniden seyircisiyle buluşturacak.
Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde, 6 Aralık 1963’te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, 6 Aralık’ta, Ihlamur Sokak’ta uzun süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldıklarını duyurdu. Bunun üzerine harekete geçen Çankaya Belediyesi, AST’nin dijitale aktarılmış oyunlarının satın alınarak, Çankaya Belediyesi’nin YouTube kanalından yayınlanacağını ve belediyenin bütün salonlarının ücretsiz olarak AST’nin kullanımına açık olacağını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün saat 20.00’de “Bir Valize Ne Sığar Ki” adlı oyunun gösterimi Çankaya Belediyesi'nin Youtube kanalında bugün tüm yurttaşlara açık olarak gösterilecek.
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