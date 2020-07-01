Astana süreci ortakları Rusya-Türkiye-İran liderler düzeyinde toplanıyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Birleşmiş Milletler’in (BM), benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu Suriye’de çözüm için oluşturulan Astana sürecinin ortakları Türkiye, Rusya, İran liderlerinin bugün bir araya gelecekleri duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferans yoluyla bir görüşme yapacacağını açıkladı. Toplantıda Suriye’deki son durumun masaya yatırılacağı belirtildi. Peskov, bu zirvenin de 2018 yılında Suriye ile ilgili olarak Kazakistan’da düzenlenen Astana Zirvesi formatında olacağını dile getirdi.

Erdoğan, Putin ve Ruhani, en son Ankara’daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçen eylül ayındaki toplantının ardından yeni zirvenin mart ayı başında Tahran’da yapılması planlanıyordu. Ancak yeni tip koronavirüs salgını, zirvenin yapılmasına imkan vermemişti.

GÖZLER ANKARA-MOSKOVA HATTINDA

Washington’ın Tahran’a baskısının arttığı bir dönemde gündeme gelen zirve Libya’da karşı cepheleri destekleyen, son dönemde uzlaşmazlığın arttığı Ankara ile Moskova’yı bir araya getiriyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de kalıcı siyasi çözümün, Suriyelilerin çektiği acıya son vermenin tek yolu olduğunu” söyledi. Çavuşoğlu, dün video konferans yoluyla düzenlenen “Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” başlıklı 4. Brüksel Konferansı’nın Dışişleri Bakanları Oturumu’na katıldı. “Türkiye’nin, Suriye’de siyasi süreci ilerletmek için uluslararası çabalara öncülük etmeye devam ettiğini” söyledi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da Suriyelilerin iç savaşın yanı sıra şimdi de yeni tip koronavirüs salgını tehdidi altında olduğuna işaret etti. Ülkede ekonominin daha da bozulduğunu ve temel gıda fiyatlarının astronomik boyutlara ulaştığını hatırlattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, “Suriye’de 9 yıldan beri barışın olmadığını” söylerken “salgın Suriye’deki korkunç durumu daha da kötüleştirdi. Bugün, dünyanın bunları görmezden gelmediğini, Suriye halkının unutulmayacağını gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘YARDIM SÜRMELİ’

Maas, “Milyonlarca insanın hayatı, Türkiye ve Irak üzerinden Suriye’ye giren yardımlara bağlıdır” değerlendirmesinde bulundu, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi’nin 2504 sayılı kararının uzatılmasının önemine değindi. Komşu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Maas, “Suriyelilerin büyük çoğunluğuna sığınma imkanı sunuyorlar ve dayanışmamızı hak ediyorlar” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise toplantıdan önce paylaştığı videoda siyasi çözüme odaklanılması çağrısı yaptı. AB kurumlarınun 2020-2021 döneminde Suriye’ye yardım için 2.3 milyar Avro taahhütte bulunduğunu kaydetti. “Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye’de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı” diye konuştu.