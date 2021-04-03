Astori'ye oynayabilir raporu veren doktora hapis istemi
2018'de otel odasında hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Davide Astori'ye futbol oynayabilir raporu veren doktor Giorgio Galanti hakkında 18 ay hapis cezası istendi.
Profesyonel futbol kariyerine Milan’da başlayan ve sonrasında İtalya Serie A’da birçok takımda forma giyen Davide Astori’nin ölümüne ilişkin devam eden davada savcılık Giorgio Galanti hakkında hapis cezası istedi.
ESPN’de yer alan haberde Astori’nin kalbinde sorun olduğu ancak bunun ihmal edildiği belirtildi. İtalyan stoperin hayatını kaybettiği dönemde İtalya’daki bir hastanede görevli olan Galanti’nin 2016 ve 2017’de Astori’ye yapılan testler sonrasında oynayabilir raporu verdiği ifade edildi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda Astori’nin kalbindeki sorunun testlerde ortaya çıkmasına rağmen raporun verildiği, hastalığın ihmal edildiği ve teşhisin konarak daha fazla test yapılması gerektiği kaydedildi.
HASTALIK ÖNLENEBİLİRDİ
Mahkemeye sunulan raporda, Astori’nin hastalığının daha önce teşhis edilmesi durumunda ilaç tedavisiyle hastalığın yavaşlatılabileceği belirtildi. Kariyeri boyunca Milan, Roma, Cagliari ve Fiorentina formalarını giyen Astori 14 kez İtalya Milli Takımı’nda görev almıştı.
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