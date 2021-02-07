Astronot Alan Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde kaybolduğu iddia edilen golf toplarının bulunduğu iddia edildi.
Astronot Alan Shepard’ın, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiğini iddia ettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu.
The Sun’ın haberine göre, Shepard’ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971’deki Apollo 14 göreviyle gittiği Ay’da, derme çatma bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiğini iddia ettiği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.
Görüntü uzmanı Andy Saunders, "istifleme tekniği"yle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de içeren orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı. Böylelikle Shepard’ın iddiası doğrulandı.
Shepard, elindeki sopayla iki vuruş yaptığını, ilk vuruşunda topun bir kratere girdiğini, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini öne sürmüştü.
Mekiğin indiği alanın iyileştirilmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını ortaya koydu.
Görüntülerde, Shepard’in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gidebildiği fark edildi.
Görüntüleri iyileştirerek topların bulunmasını sağlayan Saunders, BBC’ye yaptığı açıklamada, astronotun topları iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen, bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli olduğunu ifade etti.
Saunders, Shepard’ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard’ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici." diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız
- Bana evinde 'tecavüz odası' olduğunu söyledi
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız
- Bana evinde 'tecavüz odası' olduğunu söyledi