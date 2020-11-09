Ataç’tan Jeffrey yorumu: 'Gelen gideni aratabilir'
Güvenlik analisti Ataç, ABD’nin Suriye Temsilcisi Jeffrey’nin yerine gelmesi beklenen Joel Rayburn’ü “Irak’ta Arap ve Kürtlere yakındı. Türkiye’nin çıkarları konusunda masanın karşısındaydı” diye anlattı.
Uluslararası Güvenlik Analisti Kaan Kutlu Ataç, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin istifasını değerlendirdi ve yerine geleceği konuşulan Joel Rayburn’u anlattı.
İstifa eden Jeffrey’nin iki önemli özelliğine işaret eden Ataç, “Sahayı okuma açısından profesyonel bir ‘diplomat askerdi.’ Türkiye’nin Kuzey Suriye’yle olan ilişkisi konusundaki tutumu da önemliydi. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un kitabına göre, ABD’li yetkililer Jeffrey’i Türkiye’ye yardımcı olan bir kişilik olarak görüyor ve bu durumdan rahatsızlık duyuyor.
Kitaba göre Jeffrey, Türkiye’yi “güvenilir bir NATO ortağı tanıyor ve Kürt grupları fazla sevmiyor. Bu konuda Jeffrey’e eleştiri getiriyorlar” diye konuştu.
‘KARŞIDAN BAKAN BİR İSİM...’
Jeffrey’nin yerine getirileceği konuşulan yardımcısı Joel Rayburn’e de değinen Ataç, “O da asker kökenli bir isim. Suriye Özel Temsilcisi’ydi. Jeffrey’nin gitmesi Türkiye’yle ikili ilişkileri etkilemez. Fakat Türkiye’yi anlayabilecek birini bulmak konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Rayburn’ün meslek hayatının önemli bir süreci Irak’ta geçti. Arap ve Kürt yapılarına yakındı. Türkiye’nin milli çıkarları olduğunda masanın karşısında oturuyordu. ABD dışişlerinde, ‘asker diplomat’ kimliğini taşıyan insanların Türkiye’nin çıkarlarının olduğu coğrafyada çok önemli görevlere geliyor olmasına dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.
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