Atalanta, Merih Demiral’ı transfer etmek istiyor
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral’ı kadrosuna katmak istiyor.
La Gazetta dello Sport’ta yer alan haberde Atalanta’nın hafta içinde Merih Demiral için Juventus’a resmi teklifini sunacağı belirtildi.
Atalanta’nın milli oyuncu için 35 milyon Avro teklif etmeye hazır olduğu ifade edilirken Merih Demiral’ın mevcut maaşının sorun yaratabileceği kaydedildi.
ROMERO’NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Haberde, Atalanta’dan ayrılması beklenen Cuti Romero’nun yerinin Merih Demiral ile doldurulmak istendiği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Tottenham’ın hafta içinde Romero transferini açıklayacağı belirtilmişti.
Juventus formasıyla geçtiğimiz yıl 15 maça çıkan Merih Demiral takımına 1 asistlik katkı sağlmıştı.
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