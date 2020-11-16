'Atamaların yüzde 70'i gerekli şartları taşımıyor'

16 Kasım 2020 Pazartesi, 11:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay denetçilerinin, 2018-2019 yıllarında ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna aslen atanan 127 personelden sadece 38’inin bu kadrolara atanabilmek için gerekli şartları taşıdığını tespit ettiklerini bildirdi.

Atamaların yalnızca yüzde 30’unun gerekli şartları taşıdığını, yüzde 70’inin ise liyakat ve kariyer ilkeleri gözetmeksizin yapıldığının Sayıştay raporlarına yansıdığını söyleyen Gürer, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda AKP döneminde eğitim sistemi ciddi karmaşa yaşandı. Sorunlar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Liyakate bakılmaksızın, gerekli şartları taşımayan kişilere, sırf iktidara yakın diye makam ve mevki verildiği için milli eğitim sistemi ne yazık ki sorunlarla boğuşmaktan kurtulamadı” dedi.

YALNIZCA 38 ATAMA ŞARTLARI TAŞIYOR

Gürer, “Sayıştay raporlarında yer alan bulguları göre, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ataması yapılan 127 personelden sadece 38’i gerekli şartları taşıyor. Geriye kalan 89 personelin bilgileri ve atama onayları incelendiğinde, idare tarafından 657 sayılı kanunun 68’inci maddesinin (B) öngörülen şartları taşıyanlardan okul müdürü, eğitim uzmanı, maarif müfettişi vb. kadrolarda görev yapmış olanların tercih edildiği ifade edilmiş ise de, asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları, büyük bir kısmının görevde yükselmeye tabi kadrolardan olmayan, dolayısıyla görevde yükselme sınavına girmemiş durumda olan öğretmenlik kadrosundan ilçe milli eğitim müdürlüğüne atandıklarının tespit edildiği belirtiliyor” diye konuştu.

VEKALETEN YAPILAN ATAMALAR

CHP'li Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarında üst düzey atamalarla ilgili soru önergesi verdiğini de anımsatarak, “Sayın Bakan soru önergemizi ‘Bakanlığımız taşra teşkilatı il milli eğitim müdürlüğü görevlerine, hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atama işlemlerinin yapılması zamana bağlı olmaksızın gerçekleştirilmektedir’ şeklinde yanıtlamıştı. Bazı bakanlıkların kadrolarında çok sayıda üst düzey yönetici pozisyonunun vekâleten görevlendirmelerle doldurulduğu, bakanlıklara sorduğum yazılı soru önergelerine verilen cevaplarda açıkça belirtilmişti. AKP iktidarında liyakat, yerini vekâleten görevlendirmelere bıraktı. Vekâleten yapılan görevlendirmelerde liyakat ne kadar esas alınıyor bu incelenmesi gereken bir durumdur” dedi.