Ataması yapılmayan öğretmen, köye muhtar olmuştu: Saldırıya uğradı, "can güvenliğim yok" dedi

21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:10

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra üç yıl boyunca atama bekleyen Önkür, köyüne dönmeye karar verdi. Köydeki problemleri gözlemledikten sonra aday olan Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt’ın en büyük köyü olan Dalbahçe’de 5 erkek muhtar adayı rakibini geride bırakarak 210 seçmenin oyuyla muhtar seçildi.

Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.