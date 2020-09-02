Atatürkçü boksör Ünsal Arık ölüm tehlikesi atlattı: Arabasının lastiklerini kestiler!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:04

Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, olaya ilişkin olarak Twitter’dan paylaştığı iletisinde, “Aranızdan gitmeme az kaldı. Nefes almam, yaşamam sizi çok mu rahatsız ediyor! Bugün arabamı Mercedese (servise) götürdüm ve kontrolde iki tekerin iç tarafında bıçak ile kesilmiş halini gördüler. Adam diyor şanslısın, uzun bir yolda bunlar patlayabilirdi! Siz Tanrı’dan hiç korkmuyor musunuz?” ifadelerine yer verdi.

Aranızdan gitmeme az kaldı



Nefes almam, yaşamam sizi çokmu rahatsız ediyor! bugün arabamı Mercedese götürdüm ve kontrolde iki tekerin iç tarafında bıçak ile kesilmiş halini gördüler adam diyor şanslısın uzun bir yolda bunlar patlayabilirdi!!! siz Tanrı’dan hiç korkmuyormusunu — Ünsal Arık (@UensalArik) September 1, 2020

Arık, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “O gün arabamı ufak bir arıza sebebiyle servise götürmüştüm. Dolayısıyla, tekerleklerdeki uzun bıçak kesiklerini servisteki çalışanlar fark etmiş oldu. Bana, uzun bir yola çıktığım takdirde lastiklerin patlayabileceğini ve bunun da kazaya sebebiyet verebileceğini söylediler. Allah korusun, bir kaza sonucu yaralanabilir, hatta ölebilirdim” dedi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK’

Arık, olayla ilgili herhangi bir yasal süreç başlatılıp başlatılmadığına ilişkin soruyu, “Polise ifade verdim, durumumu anlattım ve emniyet güçleri de gerekli önlemlerin alınacağını söylediler” şeklinde yanıtladı. Arık, gelen tehditlere ilişkin olarak da, “Beni, kendilerine tehdit olarak gördükleri için susturmaya çalışıyorlar” dedi.

Almanya'da gerçekleşen, Ünsal Arık'ın da konuk olduğu bir televizyon yayınından

‘TEHDİTLER BENİ YILDIRAMAYACAK’

Arık, Cumhuriyet.com.tr üzerinden sevenlerine şöyle seslendi:

“Hayat boyu zengin ve başarılı değil, insanlığa faydalı biri olmak istedim. Türk bayrağını şampiyonluklarla, dünyanın her yerinde dalgalandırmanın yanı sıra, insan hak ve özgürlükleri için de mücadele etmek istedim. Beni en çok mutlu eden şey, ülkem ve insanlarım için mücadele edebilmektir. Tehditler beni yıldıramayacak” dedi.

Daha önce pek çok kez Avrupa şampiyonu olan boksör Arık, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin sevgi ve bağlılığıyla tanınıyor.