Athena Gökhan'dan 'Çav Bella' tepkisi! Arda Turan ve TRT'ye gönderme
Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme ilişkin paylaşımlarda bulundu. Özoğuz önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı karıştıran TRT ve futbolcu Arda Turan'ı ti'ye aldı daha sonra da camide 'çav bella' şarkısının çalınmasına ilişkin tepkide bulundu
Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullandı.
Gelen tepkiler sonrasında Turan açıklama yapmıştı. Turan’a ise destek eşi Aslıhan Turan’dan gelmişti.
Arda Turan gibi gündem olan bir diğer olay ise TRT olmuştu. TRT de 19 Mayıs için “Cumhuriyet Bayramı” yazmıştı.
Gökhan Özoğuz, "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" paylaşımında bulunarak TRT’yi ve Arda Turan’ı ti’ye aldı.
CAMİDE ÇAV BELLA ÇALMASINA TEPKİ
Özoğuz bir diğer paylaşımında ise İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ çalınmasına tepki gösterdi.
Özoğuz konuya ilişkin "Camii den "Çav bella" ? Ne çirkin! Neden ki? Okumuş hiç kimse böyle birşeye yeltenmedi, yeltenmez. Anladınız siz onu. #camilerKırmızıcizgimizdir" ifadelerini kullandı.
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