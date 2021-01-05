Atilla Yayla: Melih Bulu, Boğaziçi'nin gördüğü en liberal rektör olacak

05 Ocak 2021 Salı, 09:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'ya destek, 'liberal'lerin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Yayla'dan geldi.

Yayla, Twitter hesabından paylaştığı "destek" mesajında, Bulu'nun siyasete Liberal Demokrat Parti'de başlayıp daha sonra AKP'ye geçtiğini, en sonunda AKP'ye geçtiğini belirtirken "Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır" diye yazdı.

12 Eylül 2010’daki Anayasa değişikliğinde 'yetmez ama evet' sloganıyla hareket eden liberallerin önde gelen isimlerinden biri olan ve geçmişte hem 'FETÖ'nün gazetesi Zaman'da hem de bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yazmış olan Yayla Atilla Yayla, son olarak geçtiğimiz yıl 10 Kasım mesajında yazdığı "rahatsızlık" mesajında hatırlanıyor.

Yayla, Atatürk'ün anıldığı gün yapılan anmalardan rahatsız olmuş ve "Liberal düşüncenin Türkiye'de tanınmasına ve gelişmesine neredeyse bir ömür adamış biri olarak bir liberalin Mustafa Kemal'i "hasret ve özlem" ile anmasını anlamakta zorluk çekiyorum" demişti.















