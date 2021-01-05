Atilla Yayla: Melih Bulu, Boğaziçi'nin gördüğü en liberal rektör olacak
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu için liberal cenahın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Yayla'dan destek mesajı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'ya destek, 'liberal'lerin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Yayla'dan geldi.
Yayla, Twitter hesabından paylaştığı "destek" mesajında, Bulu'nun siyasete Liberal Demokrat Parti'de başlayıp daha sonra AKP'ye geçtiğini, en sonunda AKP'ye geçtiğini belirtirken "Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır" diye yazdı.
12 Eylül 2010’daki Anayasa değişikliğinde 'yetmez ama evet' sloganıyla hareket eden liberallerin önde gelen isimlerinden biri olan ve geçmişte hem 'FETÖ'nün gazetesi Zaman'da hem de bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yazmış olan Yayla Atilla Yayla, son olarak geçtiğimiz yıl 10 Kasım mesajında yazdığı "rahatsızlık" mesajında hatırlanıyor.
Yayla, Atatürk'ün anıldığı gün yapılan anmalardan rahatsız olmuş ve "Liberal düşüncenin Türkiye'de tanınmasına ve gelişmesine neredeyse bir ömür adamış biri olarak bir liberalin Mustafa Kemal'i "hasret ve özlem" ile anmasını anlamakta zorluk çekiyorum" demişti.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Dünyada böylesi yok
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Google çalışanları sendika kurdu
- Sağlar’dan Kılıçdaroğlu’na: Benden kurtulmak istiyor
- Demirtaş'ın 'Erdoğan'a hakaret' davasında AİHM talebi
Video Haberler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Dünyada böylesi yok
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Google çalışanları sendika kurdu
- Sağlar’dan Kılıçdaroğlu’na: Benden kurtulmak istiyor
- Demirtaş'ın 'Erdoğan'a hakaret' davasında AİHM talebi