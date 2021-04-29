Atletizmde iki sporcumuz daha Tokyo'da

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:15

Atletizmde 400 metre engellide ülkemizi temsil eden Küba asıllı milli sporcumuz Yasmani Copello Escobar ve 20 kilometre yürüyüşte Meryem Bekmez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotasını almayı başardılar.

2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 metre engelli Türkiye rekorunu kırmayı başaran Escobar'ın rekoru, hala kırılamadı. Escobar 2016 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya, 2017 Londra Dünya Şampiyonası ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonasında ise gümüş madalya kazanmıştı.

Meryem Bekmez ise 2016 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda kaydettiği 22:50.22'lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle, 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başarmıştı. Başarılı sporcu, aynı yıl salon sezonunda 14:13.67 ile 3000 metre salon rekorunun da sahibi olmuştu. 2019'da da hız kesmeyen Bekmez, İspanya'da yapılan IAAF Challenge yarışı Gran Premio Cantones de La Coruña'da 20 kilometreyi 1:29:36'yla tamamlayarak bir kez daha Türkiye rekoru kırmayı başarmıştı.



