ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı

25 Ağustos 2020 Salı, 15:49

Turhan Gökçe, kent merkezinde bulunan bir ATM'den geçtiğimiz günlerde çektiği paranın sağ üst köşesinde '50' yerine '0' yazdığını görünce paranın hatalı basım olduğunu anladı.

Bu tür paraların yüksek değerde satıldığını öğrenen Gökçe, parasını satışa çıkarttı.

"EVLİLİK MASRAFLARI İÇİN BEN DE SATIŞA ÇIKARDIM"

Yakın bir zamanda evleneceğini söyleyen Gökçe, "Evlilik hazırlıkları yapıyorum ve kısa bir süre sonra evleneceğim. Bankamatikten çektiğim hatalı paranın koleksiyoncular tarafından iyi fiyata satıldığını öğrendim. Evlilk masraflarım için ben de parayı satışa çıkarttım. Para kesinlikle sahte değil, sadece hatalı basım. Düğün yapacağım için bir an önce elimden çıkartmak istiyorum" dedi.



