'Av katliamı' sürüyor: Son av sezonunda 7 bin hayvanın öldürülmesine izin verildi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:22

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hayvanları öldüren avcıların büyük bir kısmının yurtdışından gelen yabancı avcılar olduğu açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, DKMP Genel Müdürlüğü’nün verilerine bağlı olarak 2018- 2019 av sezonunda av turizmi kapsamında 4 bin 255 hayvan öldürülürken bu sayı 2019-2020 sezonunda ise katlanarak 6 bin 944 oldu. 2018-2019 av sezonunda 6 milyon 801 bin TL gelir sağlayan devlet, avlanan hayvan sayısı artınca 2019-2020 av sezonunda 11 milyon 312 bin TL gelir elde etti.

'ÖLDÜRME İZNİ'

Ayrıca, 2018-2019 av sezonunda 2 bin 230 avcıya hayvanları öldürmesi için verildi. Bu avcıların bin 539’u ise yurtdışından gelen yabancı avcılardan oluşuyor. 2019-2020 sezonunda da izin verilen avcı sayısının artarak 3 bin 41’e yükseldiği ve bu avcılarının 2 bin 392’sinin yurtdışından geldiği belirtildi.

'AVLATTIRILAN' HAYVAN SAYISI ARTTI

Avlattırılan hayvan sayısı 2000 ile 2020 yıllarında hızla artarak yaklaşık 15 katına fırladı. Avlattırılmasına izin verilen hayvan türleri de her geçen yıl çeşitlendirildi. Açıklanan verilere göre, avcıların binlerce yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, anadolu yaban koyunu ve ceylanı öldürülmesine izin verildi.

AVCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl bir duyuru yaparak, ‘Avcılık Eğitim Kursu’ düzenlemişti. Müdürlük, kursu ücret olarak ‘aday avcılardan’ da 203 lira 21 kuruş ücret alınacağını belirterek avcılık eğitim kursunda eğitimlerin profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verileceğini belirtmişti.