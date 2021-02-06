Avcılar'da yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada
Avcılar'da bir grup genç, yol kenarında dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin maskesiz ve mesafesiz eğlencesi kameraya yansıdı.
Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.
Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Gençlerin maske takmadığı görüldü. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.
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