Avcılar'da yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada

06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:00

Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.

Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Gençlerin maske takmadığı görüldü. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.