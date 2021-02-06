Avcılar'da yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada

Avcılar'da bir grup genç, yol kenarında dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin maskesiz ve mesafesiz eğlencesi kameraya yansıdı.

DHA
06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:00
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Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.

Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Gençlerin maske takmadığı görüldü. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.


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