Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sera gazı kararı
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını düşürmeye karar verdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen ve kısa aralıklarla şimdiye kadar 20 saati bulan AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Liderlerin, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret eden Michel, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını kaydetti.
Michel, "Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltmaya karar verdik" ifadesini kullandı.
Zirvede, yeni tip koronavirüsle mücadele, AB bütçesi ile kurtarma fonu, çevre ve Türkiye ile ilişkileri içeren çok sayıda konu liderler seviyesinde değerlendirildi.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Bursa'da deprem
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Bursa'da deprem
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto