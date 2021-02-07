Avrupa Birliği'nin BioNTech'in aşısına sıcak bakmadığı iddia edildi
Alman Süddeutsche gazetesi, WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandırdıkları haberlerde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin BioNTech koronavirüs aşısına sıcak bakmadığı iddia edildi.
Avrupa Birliği'nin Covid-19'la mücadelede geleneksel yöntemlerle üretilen aşıyı tercih etmeyi istemeleri nedeniyle BioNtech firmasının aşısına ilk etapta sıcak bakmadığı belirtildi.
Alman Süddeutsche gazetesi, WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandırdıkları haberde, AB üyesi ülkelerin Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıya, çeşitli nedenlerle mesafeli durulduğu öne sürüldü. Haberde nedenler arasında, şirketin fazla sorumluluk almak istememesi, eksi 70 derecede muhafaza edilmek zorunda olması ve yeni mRNA teknolojisi kullanmak yerine geleneksel yöntemleri tercih etmeleri gösterildi.
ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Haberde, geçen yılın ekim ayına kadar uzmanların mRNA teknolojisine çok şüpheyle yaklaştıkları vurgulanarak geleneksel yöntemlerle üretilen aşıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu öne sürüldü.
BioNtech aşısının diğer aşılara kıyasla daha pahalı olmasının da ilk başta tercih edilmemesinde etkili olduğu kaydedilen haberde, neticede AB'nin aşı siparişi vermede geciktiği ve bu nedenle kamuoyunda yoğun eleştiri aldığının altı çizildi.
Öte yandan, Yougov araştırma şirketinin yaptığı ankette, Almanların hükümetin Kovid-19 kriz yönetiminden memnuniyetinin her geçen gün azaldığı tespit edildi.
Ankette, Almanların geçen yıl nisan ayında yüzde 67'sinin kriz yönetiminden memnun olduğunu ifade ederken, bu oranın şu anda yüzde 50'ye düştüğü kaydedildi.
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