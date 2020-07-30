Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti: Galatasaray'a piyango
Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Trabzonspor’un itirazını reddetmesinin ardından Süper Lig’de Avrupa kupalarına gidecek takımlar da değişti.
Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Trabzonspor’un itirazını reddetmesinin ardından Süper Lig’de Avrupa kupalarına gidecek takımlar da değişti.
CAS’ın verdiği karardan dolayı Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Trabzonspor’un Avrupa kupalarına gidemeyeceği için bu kulvarda mücadele edecek takımlar değişti. Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gruplardan başlayacak. 3. sıradaki Beşiktaş ise Devler Ligi Ön Eleme turuna katılacak. Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi’ne gruplardan katılacak. Alanyaspor ve Galatasaray ise Avrupa Ligi Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.
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