Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko ilk sekize girip gurur kaynağımız oldu
Euroleague’deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk sekize girerek gurur kaynağımız oldular. Şimdi sırada Final-Four var.
100 gün kadar önce dibe vuran iki takımımızın, bugün geldiği nokta tek kelimeyle rüya diyebiliriz. Anadolu Efes’in evinde AX Armani Milano’ya kaybettiği, Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas deplasmanında 37 sayı farkla mağlup olduğu 17 Aralık akşamı, karalar bağladığımız bir geceydi. O gece sonunda Anadolu Efes 7 galibiyet, 8 yenilgi ve -16 averajla 10, Fenerbahçe Beko ise 5 galibiyet, 10 yenilgi ve -120 averajla 15. sıradaydı. Bugün Anadolu Efes, 14 galibiyet, 3 mağlubiyet ve +257 averajla 3, Fenerbahçe ise 15 galibiyet, 2 yenilgi ve +17 averajla 5. sırada. Zoru başaran, olmazı gerçekleştiren iki takımı candan kutluyorum.
ÖNEMLİ HAMLE
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Obradovic’le alışkanlık haline getirdiği Play-Off’ları bu kez Kokoskov’la geleneğe dönüştürmek için önemli bir hamle yaptı. Kokoskov’u çok eleştirmiştim başlarda. Koçun, takımın geri dönüşünde bir o kadar emeği olduğunu söyleyelim. Sarı-Lacivertliler AX Armani Milano ile kalan iki haftada 4. sıra için amansız bir mücadele verecek. Eğer Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Real Madrid’le oynayacağı iki maçı da kazanırsa bu hedefe ulaşabilir. Tabii Armani’nin son hafta evinde Anadolu Efes’le oynayacağı maç da bu açıdan büyük önem taşıyor.
EFES DAHA AVANTAJLI
Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında 25 sayı farkla kazanırken, sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmek adına avantaj elde etti. Efes dörtlü final için Fenerbahçe’ye göre daha şanslı durumda. Kadroları üst seviyede. Fenerbahçe’de bir iki oyuncu yeri geliyor 40 dakikaya yakın oynuyor. Gönlüm iki takımın Final-Four’a kalmasından yana. Yalnız iki takımımızın Play-Off’ta eşleşme ihtimali var. Umarım birbirleriyle eşleşmezler. Dörtlü final Almanya’nın Köln kentinde oynanacak. Minimum seyirci olabilir. Böyle olması halinde vatandaşlarımız maçlara ilgi göstereceklerdir. Efesimiz ve Fenerbahçemiz burada final yaparsa tadına doyum olmaz.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
- Ankara’da trafik kavgası: Motor kaskıyla defalarca vurdu
- Denizde oluştu! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
- Feci kaza! 3 ölü, 8 yaralı
- Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
- Nesli tükenme tehlikesi altında! İlçeyi mesken tuttular
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- AYM'den 'HDP' kararı
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bakanlık görüntülerini paylaştı: -80 derecede saklanıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu