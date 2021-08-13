Avrupa liglerinde yeni sezon başlıyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 07:45

Avrupa’nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga’da 2021-2022 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

İngiltere’de yeni sezonun ilk maçı, Premier Lig’e yeni yükselen Brentford ile Arsenal arasında TSİ 22.00’deki karşılaşma için başlayacak.

Ronaldo’dan sonra Messi’yi de kaybeden La Liga’da ilk maç Valencia ile Getafe arasında TSİ 22.00’de oynanacak.

Teknik direktör Nagelsmann ile yeni bir sayfa açan Bayern Münih, sezonun açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 21.30’da karşılaşacak.

