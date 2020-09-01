Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü

01 Eylül 2020 Salı, 09:43

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayıp tebrik etmesinden dolayı çok gururlu olduklarını söyleyen U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma ve Genç Sultanlar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şampiyon oldukları için de çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

ŞAHİN ÇATMA: ZAFER BAYRAMI'NDA 2'NCİ BİR ZAFER YAŞAMIŞ OLDU

Elden ettikleri başarının 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi bir günde gelmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''5 Temmuz'dan bu güne kadar hazırlandığımız Avrupa Şampiyonası'nın son düdüğüydü, final maçımızdı. Grup başında Fransa'ya yenilmiştik. Diğer grubun çaprazı ile oynadık. Belarus'u 3-1 yendik. Dün final maçımız çok daha farklıydı Sırbistan dünya ekolünün takımlarından bir tanesi. 2-1 geriden geldik, kızlarımız da çok iyi oynadı. 4'üncü ve 5'inci seti alarak final maçımızı kazandık. Zafer Bayramı'nda 2'nci bir zafer yaşamış olduk'' dedi.

Koronavirüs pandemi sürecinin kendileri için çok zorlu olduğunu ifade eden Şahin Çatma, ''Kızlarımız,3, 3,5 aylık bir süreçten sonra bizimle hem fiziksel hem de teknik anlamda 0'dan başlamış olduk. Zor bir süreçti bizim için 50 günlük bir kamp yaptık. Bu sürede de federasyonumuz bize her türlü imkanı sağlamış oldu. İyi bir kamp süreci geçirdik'' diye konuştu