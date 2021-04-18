Avrupa'da 3 yılda 18 binden fazla çocuk "Kayboldu"
Avrupa'ya giden düzensiz göçmenlerden son 3 yılda 18 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği bildirildi.
Belçika gazeteleri De Standaard ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2018 itibaren yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya gelen çocuk yaştaki 18 bin 292 kişiden haber alınamıyor.
Bu çocukların organize suç örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor. Çocukların çoğunun Fas, Cezayir, Eritre, Gine ve Afganistan'dan geldiği belirtildi. Romanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde bu tür kayıp vakalarının kayıt altına alınmadığı için sayının aslında çok daha fazla olabileceği kaydedildi. Son bir yılda Kovid-19 salgını nedeniyle göçün azaldığı, bu nedenle kaybolan çocuk sayısının da önceki yıllara göre düştüğü ifade edildi.
VERİLER ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL
Araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinin kayıtlarda kullandığı yöntemler birbirleriyle uyumlu değil. Bu nedenle verilerin çok sağlıklı olmadığı belirtildi. Bazı durumlarda çocukların yetişkin, bazı yetişkinlerin de çocuk olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Bazı çocukların Avrupa içinde ülke değiştirdiği, gittikleri ülkede de ortadan kaybolduğu ve böylece birkaç kez kayıp olarak kaydedildikleri bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'un çocukların ortadan kaybolması nedeniyle "Büyük endişe" içinde olduklarını söylediği ancak AB Komisyonunun sorumluluğu üye ülkelere yüklediği aktarıldı.
Avrupa polis teşkilatı Europol, 2016'da en az 10 bin göçmen çocuğun kayıp olduğunu bildirmişti.
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