Avrupa’da remdesivir alarmı: Rutin olarak kullanılmamalı

13 Kasım 2020 Cuma, 14:33

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan denemeler 15 Ekim’de remdesivirin çok az ya da hiç etkisinin olmadığını göstererek diğer denemelerle çelişkili sonuçlar verdi.

ESICM Başkanı Jozef Kesecioğlu, Reuters’a yaptığı açıklamada DSÖ’nün denemelerinden elde edilen geçici veriler ışığında, "Remdesivir Covid-19 hastalarında rutin bir şekilde kullanılmaması gereken ilaç olarak sınıflandırıldı" dedi.

GILEAD: YARARI GÖRÜLDÜ

DSÖ’nün bulgularına şüpheyle yaklaşan Gilead e-posta yoluyla yaptığı açıklamasında, "Pek çok rastgele, kontrollü denemelerden elde edilen sağlam sonuçlara dayanarak ön saflarda mücadele eden doktorların Veklury’nin klinik yararlarını gördüğüne inanıyoruz" dedi.

ESICM, 120 üzeri ülkedeki binlerce anestezi uzmanı, solunum doktoru, hemşire ve diğer yoğun bakım uzmanlarını temsil ediyor.

Doktorlar ve hastanelerin, örgütün tavsiyesine uyma yükümlülüğü yok ancak bu tavsiye remdesivirin kullanımını azaltabilir. Remdesivir şu anda 50’den fazla ülkede kullanımı için yetkiye sahip.

Kaynak: Sözcü