Avrupa'nın 2022'ye kadar mali desteğe ihtiyacı olacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ülkelerinin koronavirüs salgınının neden olduğu kalıcı hasarlardan korunmak için bu yıl ve 2022'de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
Lagarde Economist ile yaptığı online söyleşide, bazı ekonomik kısıtlamaların yılın ikinci yarısına kadar devam edebilecek olması nedeniyle, AB liderlerini 750 milyar euroluk Yeni Nesil harcama paketini başlatmaya çağırdı. Lagarde ayrıca gerekirse pandemi acil durum satın alma programının (PEPP) büyüklüğünü artırabileceklerini de söyledi.
Kaynak: Reuters
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