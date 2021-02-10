Avrupa'nın 2022'ye kadar mali desteğe ihtiyacı olacak

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:49

Lagarde Economist ile yaptığı online söyleşide, bazı ekonomik kısıtlamaların yılın ikinci yarısına kadar devam edebilecek olması nedeniyle, AB liderlerini 750 milyar euroluk Yeni Nesil harcama paketini başlatmaya çağırdı. Lagarde ayrıca gerekirse pandemi acil durum satın alma programının (PEPP) büyüklüğünü artırabileceklerini de söyledi.

Kaynak: Reuters