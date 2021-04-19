Avrupa'nın devleri Fenerbahçeli futbolcu için yarışıyor
Fenerbahçe ve Macar milli takımındaki başarılı futboluyla adından söz ettiren genç stoper Avrupada ki dev klüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği 23 yaşındaki Macar futbolcu bu sezon 35 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla İngilterede ki beş büyük takımın ilgisini çekti.
Bikik gazetesinde yer alan habere göre sezon boyunca ülkesinin Mezokövesd takımında forma giyen Szalai'nin hikayesi Hollywood filmlerine benzetildi. Macar asıllı genç stoper Premier Lig'den Leicester City, Newcastle United ve Aston Villa'nın yanı sıra Serie A'dan da Napoli ile Lazio gibi büyük kulüplerin dikkatini çekti.
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