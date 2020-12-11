Adliyede avukat cübbesiyle dolandırıcılık
Kocaeli'de, cübbe giyerek, adliye binasına gelip, kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtan S.B., duruşma sonrası yanına gittiği aileye "Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım" yalanını söyledi. Aileyi dolandırmak isteyen S.B., ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün Kocaeli Adliyesi'nde meydana geldi. Avukat cübbesiyle adliyeye gelen S.B., bir süre bina içinde gezindikten sonra kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak, Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya girdi.
Duruşmanın ardından oğlu cezaevinde kalan ailenin yanına giden S.B., "Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım" yalanını söyledi. Ailenin dolandırıcı olmasından şüphelenip, polise haber vermesiyle S.B., yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Benzer suçlardan 5 sabıka kaydı olduğu öğrenilen S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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