Avukatı duyurdu: Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı

10 Haziran 2021 Perşembe, 21:50

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 20 Mayıs 2020'de tutuklanıp 2 Aralık 2020'de tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bir kez daha tutuklanmıştı.

Kulaçoğlu, yaklaşık 1 ay süren tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı kısa açıklama ile duyurdu. Doğan, "Müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı" dedi.

Kulaçoğlu'nun son tutuklanma sürecini avukatı Tamer Doğan şu ifadelerle anlatmıştı:

“Müvekkilimiz Taylan Kulaoğlu “sadece bir imzası alınacak” denilerek çağrıldığı emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı. Sabahtan beri delil topluyoruz diye diye nurtopu gibi yepyeni bir dosya oluşturdular. 8-10 sayfalık dosya bekleyişin ardından oldu koca klasör. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Karar baştan verilmiş gibi." Tamer Doğan taha sonra attığı mesajda ise "Müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu yine her zamanki gibi tutuklandı" demişti.

2013 yılında RedHack soruşturması kapsamında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mail hesabının hacklenmesi sonrası gözaltına alınmıştı.