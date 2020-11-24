Avukatlık ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife…
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye geçen yıla oranla ortalama yüzde 20 artış yapıldı. 450 TL olan "Bir saate kadar büroda sözlü danışma" ücreti 540 TL'ye yükseldi.
Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Ortalama yüzde 20 zamlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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