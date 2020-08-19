Avustralya aşı için anlaştı: tüm halka ücretsiz yapılacak

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:31

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İsveç-İngiltere merkezli AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği potansiyel aşı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Morrisson aşı çalışmaları başarılı tamamlandığı takdirde aşının 25 milyon nüfuslu ülkeye ücretsiz sunulacağını belirtti.