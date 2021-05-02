Avustralya Ordusu ve Türkiye Ragbi Lig Milli Takımı arasında tarihi maç

02 Mayıs 2021 Pazar, 10:30

Her yıl 25 Nisan’da gerçekleşen ve NRL (Avustralya Ulusal Ragbi Ligi) takımlarının gelenekselleşen bir maçta karşılaştığı Anzak Günü Kupası bu sene Sydney Roosters ve St. George Illawarra takımları arasında oynandı. Maçtan galip ayrılan taraf 34-10’luk skor ile Roosters olurken, bu maçtan önce dolu tribünler önünde herkesin heyecanla beklediği bir başka maç daha gerçekleşti.

Koronavirüs kısıtlamaları ve tedbirleri çerçevesinde Milli Takım’ın oyuncu kadrosu sadece Avustralya’da ikamet etmekte olan Türk asıllı oyunculardan seçildi. Koçluk görevini Scott Hartas üstlenirken, Arda Dalçık sahada kaptan olarak yer aldı. Büyük kısmı Avustralya Ordusu’nun hakimiyetinde geçen maçın ilk yarısı 14-0 Ordu üstünlüğüyle tamamlanırken maç 46-0 (9 try) sonuçlandı.

Türkiye Milli Takımı sahadan umduğu sonuçla ayrılamamış olsa da maç sonrası açıklamalarda, Arda Dalçık bu maçın önemini ve neyi temsil ettiğini şöyle özetledi: “Anzak Günü veya bizim için Çanakkale Savaşı anmalarında ülkemizi temsil etmiş olmak, mirasımız ve kültürel kimliğimiz için büyük önem arz ediyor”.

Beş sene önce, 2016 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Türkiye Ragbi Lig Derneği, kısa sürece büyük başarılara imza attı ve atmaya devam ediyor. Beş takımın katıldığı bir ligle başlayıp kısa sürede Balkan Kupası’na şampiyonlarını gönderen, Sırbistan’da 9’lu turnuvada Milli Takım ile altın madalyayı kazanan, Gelişmekte Olan Uluslar Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen, uzun süredir bu sporu oynayan ülkelerle başa baş mücadele eden ve son olarak da Anzak Günü Kupası’nda, dünyada ragbi lig sporunun merkezlerinden olan Avustralya’da tarihi bir maça çıkan Türkiye Ragbi Ligi yeni projelerle bu sporu ülkede yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ediyor.

Türkiye Milli Takımı Takım Kadrosu:

1-Griffin Millington, 2-Halil İbrahim Eyiden, 3-Arda Dalcık, 4-Jai Veli, 5-Kenan Tarpis, 6-Yusuf İbrahim, 7-Bilal Yaziki, 8-Enes Erten, 9-Alper Karabork, 10-Volkan Işık, 11-Adem Başkonyalı, 12-Sergen Işık, 13-Ali Zaman, 14-Adem Yıldırım, 15-Muhammed Şanlı, 16-Volkan Yılmaz, 17-Fatih Çetinay, 18-Deni Salih Şefki, 19-İsmail Şen, 20-Ahmet Taysun, 21-Atilla Şahin, 22-Tamerhan Işık

Koç : Scott Hartas

Kaptan : Arda Dalçık