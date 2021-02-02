Avustralya’da meteor sanılan 'kaya parçası' panik yarattı

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir bahçede bulunan kaya parçası meteor sanılarak paniğe neden oldu.Meteor sanılan kayanın fen bilimleri dersi ödevi için konulduğu ortaya çıktı.

DHA
02 Şubat 2021 Salı, 15:04
Avustralya’da meteor sanılan 'kaya parçası' panik yarattı
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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Malanda Eyalet Okulu'nun bahçesinde bulunan kaya göktaşı meteoru sanıldı. Okul yönetimi paniğe kapıldı. Okul bahçesine güvenlik şeridi çekilerek, okula giriş çıkışlar kapatıldı. Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları polis ve NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi. Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.



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