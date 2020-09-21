Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:24

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina, bir haftayı aşan bir süre sonra okyanusa dönmeyi başardı.

Timsahlarla dolu nehirde balinanın zarar görmediği belirtildi.

Normalde timsahlar, dev cüsseleri nedeniyle balinalar için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nehrin sığ kıvrımlarında mahsur kalması halinde balinanın timsahlara yem olabileceğinden endişe ediliyordu.

Avustralyalı uzmanlara göre iki hafta önce Avustralya'nın en büyük ulusal parkı olan Kakadu Ulusal Parkı'nda üç kambur balina tespit edildi. Balinalardan ikisi sonradan denize dönmeyi başardı.

Ancak balinalardan biri, denizden 30 kilometre kadar içeri girdi. Balinanın okyanusa geri dönebilmesi için bölgeye teknelerin girişi yasaklanmıştı.

Balinanın suların yükselmesi sayesinde yönünü bularak Van Diemen Körfezi'ne yüzdüğü açıklandı.

ANTARTİKA'YA GİDİYORDU

Bölge hükümetinde görevli Carole Palmer adlı bir deniz ekosistemleri uzmanı, balinaların Antarktika'ya giderken yollarını şaşırıp nehre girdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Kambur balinalar, baharda yavrulamak için Avustralya'nın sıcak sularına göç ediyor ve sonrasında yiyecek bulabilmek için Antarktika'ya gidiyor.