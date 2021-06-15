Avustralya'dan Türkiye'ye gelecekler için dikkat çeken uyarı

15 Haziran 2021 Salı, 13:48

Pehlivan, bugünkü "Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi" başlıklı yazısında Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın kendi vatandaşları için hazırladığı "Smartraveller" adındaki turizm sitesinden bahsederek, Türkiye'nin de sitede geniş bir şekilde yer aldığını anlattı.

Siteden Türkiye'ye ilişkin detaylara yer veren Pehlivan, şunları söyledi:

"Örneğin, 'yerel kanunlar' başlığı altında Türkiye’de “ağır cezalarla sonuçlanabilecek yasadışı davranışlar” sıralanıyor. Lakin ilgili bölümde bir satır var ki şaşıp kalıyorsunuz.

O madde 'public displays of affection.'

Bu terim sevdiğin insana sarılmak, onun elini tutmak ve onu öpmek diye özetlenebilecek davranışları sokakta yapmayı tanımlıyor. Yani Avustralya hükümeti vatandaşlarına demek istiyor ki “Türkiye’de sevginizi insanların arasında göstermeniz yasak, aksi halde cezalandırılırsınız!

Dışarıdan ne kadar da karanlık göründüğümüzün farkında mıyız?"

Siteyi incelediğimizde ise Türkiye'ye ilişkin detaylı bilgiler yer aldığını görüyoruz.

Bakanlık vatandaşlarına, "Terör, şiddet ve savaş tehdidi nedeniyle Suriye veya Diyarbakır sınırının 10 km yakınında seyahat etmeyin" uyarısında bulunuyor.

Sitede ayrıca, Türkiye'deki siyasi güdümlü şiddet, sınır ötesi terör saldırıları ve insan kaçakçılığı Yüksek tehdit olarak gösteriliyor.

Bakanlık vatandaşlarını bölgelere göre farklı şekillerde uyarıyor. Güneydoğu ve doğu illerinde, özellikle terör örgütü PKK ile Türk güvenlik güçleri arasında ara sıra çatışmalar yaşanıyor.

Terör saldırılarının gerçekleştiği tarihlerin belirtildiği sitede saldırıların meydana hangi mekanlarda gerçekleştiği de belirtiliyor. Türkiye'ye seyahat etmek isteyen isteyen vatandaşlara güvenli bölgeler olarak ise şu şekilde: