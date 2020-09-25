Avusturalya'da kedi tabletle onlarca selfie 'çekmiş'
Malezya’daki maymunların çektirdiği selfie'lerin ardından benzer görüntüler bu kez de Avustralya'dan geldi. Çinli bir kadının sahiplendiği 7 aylık kedinin tabletle onlarca selfie 'çektiği' ortaya çıktı.
Dünya genelinde selfie çılgınlığına hayvanlar da eklendi. Malezya’da geçtiğimiz haftalarda maymunların çektirdiği selfie'lerin ardından benzer görüntülere bu kez de Avustralya'da rastlandı.
Çin uyruklu bir kadının sahiplendiği 7 aylık Er Niu isimli kedinin tabletle onlarca selfie 'çektiği' ortaya çıktı. Kadın, Er Niu adlı kediye ait selfie’lerin bulunduğu video kaydını sosyal medyadan paylaştı.Kedi sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
PATİLERİNİ YALIYOR
Kadının video şeklinde paylaştığı fotoğraflar arasında, kedinin patilerini yaladığı ve kamera flaşının da kullanıldığı fotoğrafların yanı sıra hayvanın 'tatlı suratının mükemmel bir şekilde çekildiği selfie'ler' de görülüyor.
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