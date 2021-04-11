"Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru ilk sınavı geçti
"Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.
Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.
"AY MİSYONUNDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN HİBRİT MOTORUN İLK DENEMELERİ BAŞARIYLA YAPILDI"
Varank ve beraberindeki heyet, ateşlemeler sonunda tekrar test sahasındaki sistemleri inceleyerek, testin sonuçları hakkında bilgi aldı.
Varank, başarılı iki ateşleme yaptıklarını hem Sonda Roketi Sistemi'nin (SORS) ateşlemesi hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz " dedi.
"ROKET MOTORUNUN BİR ÖRNEĞİ MAYIS AYINDA SİNOP'TAN FIRLATILACAK"
Ayrıca Varank, "Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk." dedi.
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