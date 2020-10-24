Ayak arızası geçiren Call To Victory bugün Ankara’da koşacak
Gazi Koşusu şampiyonu ve son 11 yarıştır geçilmeyen Call To Victory bugün Ankara hipodromunda yeni bir ünvan olan “Üçlü Taç” için piste çıkacak. Saat 17.00’de startı verilecek.
2 bin 800 metre mesafeli koşuya toplam altı 3 yaşlı İngiliz safkanı katılacak. Koşunun, bu seneki en önemli özelliği ise yıllar sonra 3 yaşında bir İngiliz safkanının yeni bir tarih yazma ihtimalinin yüksek oluşu. Gazi Koşusu galibi Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call To Victory Ankara Koşusu’nu da kazanırsa özel bir ödülün sahibi olup (1 milyon 750 bin TL) adını unutulmazlar arasına daha farklı bir konumda kazıyacak. Call To Victory’nin ayak arızası yaşadığını öğrendim. Veteriner ve ahır ekibi safkanı yarışa hazırlamak için yoğun fayret sarfetmiş. Safkan perşembe günü Ankara’ya getirilmiş. cuma sabahı yabancı ünlü veteriner safkanın sorunlu ayağını kontrol ettikten sonra idmana çıkmasına onay vermiş. Atın tedavisi son ana kadar devam edecek. Ciddi bir sıkıntı olsa sahibi Ayşegül Kurtel elbette riske girmezdi. Şimdi gözler Call To Victory’nin nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi. Dileğim safkanın yarış içerisinde sakatlığının nüksetmemesi.
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