Ayasofya’ya çağrılan İnce'den Ali Erbaş’a dava
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazında verdiği hutbedeki “vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle, Erbaş'ın davet ettiği CHP'li vekil Muharrem İnce Erbaş hakkında dava açtı.
Erbaş hakkında Atatürk’e lanet okuduğu gerekçesiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulurken, Ayasofya’da kılınan Cuma namazına davet edilen ve Sultanahmet'in bahçesinde namaz kılan Muharrem İnce de dava açtı.
İnce’nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu dava dilekçesinde, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçu yer aldı.
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