Ayasofya’ya çağrılan İnce'den Ali Erbaş’a dava

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:46

Erbaş hakkında Atatürk’e lanet okuduğu gerekçesiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulurken, Ayasofya’da kılınan Cuma namazına davet edilen ve Sultanahmet'in bahçesinde namaz kılan Muharrem İnce de dava açtı.

İnce’nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu dava dilekçesinde, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçu yer aldı.