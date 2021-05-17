Aydın Örs, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:45

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

O zamanki adı ile Efes Pilsen (Anadolu Efes) ile Avrupa kupası kazanan Aydın Örs, milli takımlarda da tarihi başarılara imza atmıştı. Örs 2. kez Covid'e yakalanmıştı. İstanbul Beylikdüzü'nde Aydın Örs'ün adını taşıyan bir de spor salonu bulunuyor.

TFF'den yapılan açıklamada, "Amerikan Hastanesi’nden bugün taburcu edilen basketbolumuzun efsane ismi Aydın Örs, rehabilitasyon sürecini evinde geçirecek. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Örs’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.