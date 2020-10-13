Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, Ekim ayının başında yakalandığı koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.
Ekim ayının başında koronavirüse yakalanan Ülkü'nün bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ülkü, burada hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası, Ülkü'nün ölümünü "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat ÜLKÜ'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başo sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.
TTB'DEN AÇIKLAMA
Esat Ülkü'nün ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği de şu açıklamayı yaptı:
"Değerli meslektaşımız, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Dr. Ülkü, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13.10.2020 tarihinde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.
3 Ekim 2020 tarihinden bu yana Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmişti.
1953 yılında doğan Dr. Ülkü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Ülkü evli ve 2 kız çocuk babasıydı. Dr. Ülkü, geçtiğimiz aylarda yapılan Aydın Tabip Odası Genel Kurulu sonrası Aydın Tabip Odası'nın yeni başkanı olmuştu.
Kederli ailesi, dostları, tüm sağlık çalışanları ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz."
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