Aydın'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için heykel yarışması
Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın-erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması düzenliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye'de neredeyse yüz yıl önce elde ettikleri eşitlik haklarını günümüzde tam olarak kullanamadıklarının altını çizerek, özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkati çekti. Çerçioğlu tüm kadınlardan sahip oldukları haklarına sonuna kadar sarılmaları çağrısı yaparken, bunun çağdaş dünyanın bir gerekliliği olduğunu savundu. Kadınların değersizleştirilmeye çalışılmasının son yıllarda Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi haline geldiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Her gün yaşanan kadına yönelik şiddete ve kadınlarımızın katledilmesine karşılık sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Biz kadınlar birlik olmalı, dik durmalı ve haklarımızı sonuna kadar savunmalıyız. Hayatımıza geri dönülmemek üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kalın harflerle yazılan eşitlik ilkesi gerçek hayatta da yer bulmalı. Bunun için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Soyut heykel yarışması ve seçilecek heykelle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, bu farkındalığa ortak olmak isteyen tüm sanatçıları yarışmaya davet etti.
1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar başvurulabilecek yarışmada seçici kurul 2 Mart Salı günü toplanacak ve birinciye 110 bin TL, ikinciye 70 bin TL üçüncüye de 50 bin TL ödül verilecek
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