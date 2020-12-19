Aydın’daki jeotermal direnişinin simgesi Hatice Barlas koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Aydın'ın Kızılcaköy ilçesinde tarlalarının içine yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı verilen mücadelenin simge isimlerinden 80 yaşındaki Hatice Barlas, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Jandarmanın köylülere biber gazı ve coplarla müdahalesi sırasında yaralanan Hatice Barlas, kendisi gibi darbedilen iki KızıIcaköylü kadınla birlikte Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki tedavinin ardında köylülerin şirkete karşı nöbet tuttuğu tarlalara geri dönen Hatice Barlas, köylüleri tarafından "Kızılcaköy Gazileri" diye alkışlarla karşılanmıştı.
Köylülerin onlarca jandarma, TOMA ve polise karşı, zaman zaman fiili mücadelelere de karşı koyarak günlerce gece gündüz nöbet tuttuğu direnişin en önünde diğer köylü kadınlarla birlikte Hatice Barlas da yer aldı. Köylülerin kararlı direnişini kıramayan şirket yetkilileri ve jandarma günler süren direnişin ardından tarlalardan çekildi.
DİĞER DİRENİŞLERE GİTTİ, 80 YAŞINDA TİYATRODA OYNADI
Aynı gün Çepeçevre Yaşam çekimlerini yaparken kameralarımıza jandarmanın müdahalesini ve yaralanmasını anlatmıştı. İlerleyen yaşına rağmen Kızılcaköy direnişinin en önünde yer alan, köy meydanında kurulan direniş çadırına gelen herkesi güleryüzle karşılayan Hatice teyze, Aydın'ın çeşitli köylerindeki JES direnişlerine de katılarak Kızılcaköy deneyimlerini anlatıp, köylülere destek vermişti. Kızılcaköy kadınlarının kurduğu amatör tiyatro topluluğunda da yer alan Hatice teyze, diğer kadınlarla birlikte "Neymiş bu Jeotermal" oyunuyla birçok yerde sahneye çıktı.
Barlas bugün köy mezarlığında toprağa verilecek.
(Evrensel - Özer Akdemir)
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