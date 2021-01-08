Aydınlar Sol Forum’da bir araya geldi: Zamanın faşizmine karşı çaresiz değiliz!

08 Ocak 2021 Cuma, 21:09

Aralarında Korkut Boratav, Merdan Yanardağ, Taner Timur, Bülent Forta, Mustafa Sönmez, İlhan Cihaner, Ercan Kesal, Timur Soykan gibi akademisyen, sanatçı, gazeteci, yazar ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yer aldığı pek çok isim, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) bünyesi altında Ankara ve İstanbul’da geçtiğimiz ekim ayından bu yana süren toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılardan ortaya çıkan forum fikri doğrultusunda aydınlar Sol Forum’da bir araya geldi.

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) bünyesinde oluşturulan Sol Forum’a katılımların süreceği dile getirildi. Sol Forum’a ilişkin TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar ‘“Milyonlarca insan yoksulluğu aşan bir açlık ve ölüm tehdidi altında, Covid 19 salgını, son 50 yılı belirleyen neoliberal, neomuhafazakar ideolojinin krizini derinleştirmiş durumda. Dört bir yanda kendiliğinden patlayan protesto ve isyanlar ise örgütlenemeyerek sönümleniyor. Egemenler doludizgin zamanımızın faşizmine yönelmiş durumda” ifadelerini kullanıyor.

ZAMANIN FAŞİZMİNE KARŞI

Dünya ve Türkiye’nin ekonomik, politik bir krizden kargaşaya doğru sürüklendiğini hatırlatan TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar, Sol Forum’a ilişkin yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insan yoksulluğu aşan bir açlık ve ölüm tehdidi altında, Covid 19 salgını, son 50 yılı belirleyen neoliberal, neomuhafazakar ideolojinin krizini derinleştirmiş durumda. Dört bir yanda kendiliğinden patlayan protesto ve isyanlar ise örgütlenemeyerek sönümleniyor. Egemenler doludizgin zamanımızın faşizmine yönelmiş durumda” ifadelerini kullanıyor.

SOLU GÜÇLENDİRELİM

Türkiye’de siyasal İslamcıların, dünyanın krizini de fırsat bilerek açık faşizme yöneldikleri yeni bir siyasi kriz anaforuna kapıldığına dikkat çeken Candansayar, forum fikrini “TAKSAV, yoksulluk, yoksunluk ve çaresizlik içinde yalnızlaşan insanların direniş, dayanışma ve değiştirme umuduna ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Vakıf, bu amaçla sosyalistleri sol düşünceyi güçlendirmek için bir araya getiriyor. Sola, sosyalizme gönül, fikir ve hayat vermiş insanların memleketin ihtiyacı olan eylemleri ve düşünsel müdahaleleri birlikte tartışmaları ve birlikte üretmeleri için bir çatı kuruyor” şeklinde özetliyor.

KATILIMLAR DEVAM EDECEK

Yeni katılımlara açık olarak sürdürülen Sol Forum çalışmalarına şu aşamada katılan isimler ise şöyle:

Adnan Serdaroğlu, Ahmet Yıldız, Ali Şeker, Alper Taş, Anıl Aba, Aykut Çoban, Aysun Gezen, Aziz Çelik, Aziz Konukman, Bahadır Berdicioğlu, Barış İnce, Bayazıt İlhan, Behlül Özkan, Burhan Sönmez, Bülent Forta, Doğan Tılıç, Emin Koramaz, Ercan Kesal, Erdal Güney, Erinç Yeldan, Eyüp Muhçu, Feray Aydoğan, Fevziye Sayılan, Galip Yalman, Güven Gürkan Öztan, Hayri Kozanoğlu, İbrahim Varlı, İlhan Cihaner, İlhan Uzgel, İsmail Hakkı Tombul, Korkut Boratav, Merdan Yanardağ, Metin Ebetürk, Metin Özuğurlu, Mustafa Karadağ, Mustafa Sönmez, Necdet Oral, Necmi Erdoğan, Oğuz Türkyılmaz, Oğuzhan Müftüoğlu, Osman Öztürk, Önder İşleyen, Özge Güneş, Serdar Şahinkaya, Serkan Öngel, Serpil Akpınar, Sırrı Emrah Üçer, Taner Timur, Taner Yüzgeç, Timur Soykan, Ünal Özmen, Yakup Kepenek, Yalçın Karatepe, Yasin Durak, Yaşar Aydın, Yunus Yener, Zafer Aydın, Zeynep Altıok Akatlı