Ayhan Bilgen: Gözaltında bulunduğum süreç boyunca sadece su alacağım

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, dün akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

SADECE ‘SU’ TÜKETİCEK

Bilgen'in Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, “Hem buradaki go¨revliler hem de hastane personeli u¨zerlerine du¨s¸eni yaptı. Ama buradaki kos¸ullarda aynı gıdaları almak, tedaviye imkân vermeyecektir. Bu nedenle bundan sonra, go¨zaltında bulundugˆum su¨rec¸ boyunca sadece su alacagˆım” ifadeleri yer aldı.

“ZEKERİYA ÖZ VE EKİBİNE AİTTİR”

Paylaşımda şöyle denildi:

“Belediyemize kayyım atamayı du¨s¸u¨neneler, yu¨z elli yıl o¨nce Rus askeri valisinin Kars ile ilgili hatıralarını okusunlar. Vali s¸ehri yo¨netemeyince S¸ura kurmak zorunda kalmıs¸tı. Son olarak bu hafta go¨ru¨lecek 3 yargılamama ilis¸kin ise s¸unu so¨ylemek istiyorum: Hâlâ Tu¨rkiye’nin Zekeriya O¨z’u¨n pisligˆiyle oynamasını isteyenler, bunun herkese bulas¸acagˆını bilmelidir. Bu hafta boyunca yargılandıgˆım tu¨m dosyaların dinleme ve hazırlıkları Zekeriya O¨z ve ekibine aittir.” ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.

Gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan gözaltındaki siyasetçilerle görüşen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hastaneye kaldırılan Ayhan Bilgen’in serum verildikten sonra emniyete getirildiğini, 2 siyasetçinin halen hastanede oldukları bilgisini paylaşmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.