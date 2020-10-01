Ayhan Bilgen'in, "Yerime bir isim seçecekler" dediği HDP'li meclis üyeleri görevinden uzaklaştırıldı

01 Ekim 2020 Perşembe, 23:36

Kars’ta HDP'ye yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı. İHA'nın haberine göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak ile İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan tedbiren geçici olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Uzaklaştırma kararının, Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in dün görevinden istifa edeceğini ve belediye meclisinin yerine yeni bir isim seçebileceğini söylemesinden sonra alınması ise dikkat çekti.