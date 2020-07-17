AYM, CHP'nin İnfaz Yasası'nın iptali talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptalini istediği başvurusunu reddetti. CHP, mahkemeye sadece şekil yönünden değil esas yönünden iptali istemiyle de başvurmuştu.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2020 Cuma, 15:32
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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptalini istediği başvurusunu reddetti. CHP, mahkemeye sadece şekil yönünden değil esas yönünden iptali istemiyle de başvurmuştu.

AYM, pandemi sürecinde çıkarılan 68 maddelik infaz düzenlemesiyle ilgili CHP’nin şekil yönünden yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, düzenlemenin iptali için esastan başvuru da yapmıştı. CHP, 69 maddeden oluşan düzenlemenin 14 maddesinin başta eşitlik ilkesi olmak üzere Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.


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