Ayrılmak istediği erkek arkadaşının darbettiği genç kadın yaşadıklarını anlattı

13 Aralık 2020 Pazar, 14:31

Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kadın, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Kadına yönelik şiddet anları evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Saldırgan M.H.B'nin, polis tarafından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından Tuğba Erçakar, darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. Bunun üzerine genç kadın yaşadıkları kamuoyunda da tepkiye neden olmuştu.

"BU EVDEN ÇIKAMAYACAKSIN DİYEREK DARP ETTİ"



Olayın üzerinden günler geçtiği halde halen darp edildiğine ilişkin görüntüleri izleyemediğini belirten Tuğba Erçakar, "Kız arkadaşımın evindeydim. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle 'Bu evden çıkamayacaksın' diyerek darp etmeye başladı. Yoğun bir boğuşma geçti. Polisi aradık. Değişik dakikalar geçirdim. Video internette ama ben kendi videomu hala izlemedim" dedi.

"UYUYAMIYORUM"



M.H.B. ile iki aydır birliktelikleri olduğunu söyleyen Erçakar, bugüne kadar herhangi bir şiddet olayı yaşamadığını söyledi. Erçakar, eski erkek arkadaşının polise kendisinin darp edildiğini söylediğini ancak kamera görüntülerini unuttuğunu da belirtti. Olayın şokuyla fazla bir şey hatırlamadığını belirten Erçakar, "Direk bana gelip saldırdı. Yoğun bir şekilde elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. Kameranın sesi kapalıydı, ama bana 'seni burada öldüreceğim tamam mı' diyor. Kafama vuruyor, ben tamam diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum. Ağzım açılmıyor. Kafamı yıkamıyorum. Uyuyamıyorum" diye konuştu.

"SESİMİ DUYURDUM, KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETTİM"



Olayı ailesine nasıl açıklayacağını düşündüğünü belirten Erçakar, "Annem ya da ablam benim ölüm haberimi duysa daha çok üzüleceğine başta düzgün şekilde anlatayım, onlar da benim yanımda olsun. Hiç kimsenin ailesi sizin zarar görmenizi istemez. Siz onlar için en kıymetli şeysiniz. Başınıza bir olay geldiğinde söyleyin ki daha başka başınıza bir reaksiyon varsa onlar önlemini alsın. Önce bunu söylemek istiyorum. Bu noktada onlara düzgün bir şekilde konuşup anlatmaya çalıştım. Zaten uykularınız yok hiçbir şekilde. Yaşadığınız olay gözünüzü kapattığınızda geliyor, uyumak bile istemiyorsunuz. Sonra dedim ki sosyal medya büyük bir platform artık sesimizi duyurabiliyoruz. Ben de bunu yapacağım dedim. Çünkü haklıyım, mağdurum. Çok teşekkür ederim birçok insan bana yardımcı oldu, destek verdiler. Sesimi duyurdum. Kendimi daha iyi hissettim. İlk önce attım ama ne olur diye düşünüyordum, sonra kendimi daha iyi ve güçlü hissetmeye başladım. Gerçekten şu an iyiyim onlar sayesinde" diye konuştu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"



Erçakar, "Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum" dedi. Hukuki yollarla hakkını aramaya çalıştığını belirten Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey." dedi. Elinde, kafasında morluklar bulunan Erçakar, sağ kolunu birkaç gün kullanamadığını, çenesine yediği darbeden dolayı da yemek yiyemediğini anlattı. Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden şüpheli M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı.

M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Tuğba Erçakar, şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı. Tuğba Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı. Saldırgan M.H.B. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

