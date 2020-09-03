Aytaç Ünsal tahliye edildi!

03 Eylül 2020 Perşembe, 19:28

Halkın Hukuk Bürosu, adil yargılanma talebiyle 213 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Büronun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir" denildi.

Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, adil yargılanma talebiyle 5 Nisan’dan bu yana ölüm orucundaydı. Durumu ağırlaştığı için Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde gözlem altında olan avukat Ebru Timtik, 27 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019'da iki avukatın da aralarında olduğu Çağdaş Hukuçular Derneği üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza verdi. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal 10 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Sekiz avukatın tutuklu yargılandığı dava dosyası Yargıtay'daydı.

Ünsal'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet'e konuşan bir hukukçu, "Ünsal'ın şu an sağlık durumu iyi değil. Gelecekte mahkeme nasıl bir karar alacak hep birlikte göreceğiz. Sağlığına kavuştuğu takdirde tutuklu olarak ya da tutuksuz yargılanmasına mahkeme karar verecek" dedi.



