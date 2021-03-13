Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anket verilerini paylaştı: AKP yüzde 17-20, MHP 4-6

13 Mart 2021 Cumartesi, 21:20

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, uluslararası bir kuruluş adına yapılan anketi açıkladı. Çıray'ın açıkladığı ankete göre, AKP'nin oy oranının yüzde 17 - 20 aralığında, MHP'nin oyunun ise yüzde 4 - 6 aralığında olduğunu söyledi.

Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların doğru yanıt veremediğini belirten Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre, AKP yüzde 17 - 20, MHP yüzde 4 - 6. Diğerlerine gelince, Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim.”